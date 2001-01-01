الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بـ25 مسيرة على أهداف في القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف خلال الليلة الماضية، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.

وشددت الدفاع الروسية على أن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم إرهابي شنه نظام كييف على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، دون وقوع ضحايا أو إصابات.