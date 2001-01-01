أوكرانيا تؤكد عقد اجتماع دولي في السعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا





وكالة أنباء العالم العربي

أكد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، عقد اجتماع في السعودية قريبا لمستشاري الأمن القومي من عدة دول بشأن خطة أوكرانية مقترحة للسلام مع روسيا.

وقال يرماك عبر تويتر إن كييف تعمل الآن على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين في الاجتماع المزمع، مشيرا إلى أن اجتماعا مماثلا كان قد عُقد في كوبنهاجن في يونيو حزيران الماضي.

وعبر المسؤول الأوكراني عن شكره للسعودية لاستضافتها الاجتماع.

كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية قد أفادت أمس السبت بأن السعودية تعتزم استضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أوائل الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين منخرطين في المناقشات، لم تسمهم، القول إن المحادثات المزمعة ستضم أوكرانيا إضافة إلى مسؤولين كبار من 30 دولة بينها دول غربية فضلا عن دول نامية رئيسية مثل مصر واندونيسيا والهند والبرازيل.

ويروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة سلام تدعو لسحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.

كما تدعو الخطة المقترحة إلى الحفاظ على السلامة النووية بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا والتي تخضع حاليا للسيطرة الروسية.