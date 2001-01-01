تقرير: مانشستر يونايتد يتفق مع أتلانتا على ضم المهاجم الدنماركي هويلوند

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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مبدئي مع أتلانتا الإيطالي؛ للتعاقد مع المهاجم الدنماركي الدولي راسموس هويلوند.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، سيدفع مانشستر 64 مليون جنيه إسترليني لاتلانتا لضم هويلوند - 20 عاما - مع وجود ثمانية ملايين أخرى كحوافز.

وبحسب التقرير ذاته، وافق مهاجم المنتخب الدنماركي على الانضمام لمانشستر بعقد يمتد لخمسة أعوام مع إمكانية التمديد لموسم سادس.

وتعاقد مانشستر مع ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي والكاميروني أندري أونان حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.