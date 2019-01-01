ضبط 12 طن كبريتات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 300 شيكارة كبريتات زراعية بإجمالي 12 طنا غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما و22 جراما للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، وضبط 5 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بمركز حوش عيسى.

كما تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جراما و24 جراما للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، كما تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بمركزي كوم حمادة ووادي النطرون.

كما تم تحرير7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.