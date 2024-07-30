صحف: إبادة الفلسطينيين حرب أمريكية غربية تخوضها إسرائيل بالوكالة

في جولة الصحافة لهذا اليوم، نتناول تأثير زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الحرب في غزة، ومعاناة سكان شمال إسرائيل نتيجة الصراع المتصاعد مع حزب الله، بالإضافة إلى المشهد الانتخابي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات وتأثير ذلك على منافسه دونالد ترامب.

يقول ميرزا إن "بركات زيارة نتنياهو إلى أمريكا تتجلى بعد أن حصل على تجديدٍ للتفويض الممنوح لإتمام مهمّته"، ما يؤكد، وفق رأيه، أن "حرب الإبادة والتهجير التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني هي بالأساس حرب أمريكية غربية تخوضها إسرائيل بالوكالة".

ويستند الكاتب في استدلاله على كلامه، إلى المجازر التي يقول إن إسرائيل تسميها "ضغطاً عسكرياً" بهدف تحسين شروط التفاوض والهدنة، بينما هي في الواقع، حسب رأيه، تهدف إلى إفشال عملية التفاوض وإطالة أمد الحرب.

كما يشير إلى توسيع نطاق الحرب، معتبراً أن أي إضعاف لقوة حزب الله ومحور الممانعة مهما صَغُر، سيصبّ في نهاية المطاف في مصلحة أمريكا.

وفي مقاله، يتطرق كمال ميرزا إلى الصاروخ الذي سقط على قرية مجدل شمس، معبراً عن رأيه بالقول إنه "أتى في سياق افتعال الأحداث وفبركتها وتوجيهها."

ويقول الكاتب إن "غطرسة إسرائيل تجعلها تصر على الإنكار بأن زمن فرض الإملاء على المقاومة قد ولى، وأن الكلمة الفصل هي للميدان".

هذا وتتهم إسرائيل حزب الله بالعملية وقال الجيش الإسرائيلي، "إن 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما، قتلوا جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس"، فيما نفى حزب الله اللبناني مسؤوليته.

وفي بيان صادر عن الحزب في لبنان، قال: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفياً قاطعاً الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفياً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".

وبالعودة إلى مقال "رأي اليوم" يدعو الكاتب "المقاومة" ألّا تنجرف وراء مناورة إسرائيل الخبيثة، وفق وصفه، كما حدث "في مجزرة المستشفى المعمداني، وألّا تسمح لها بحشرها في خانة الدفاع عن النفس ومحاولة إثبات عدم مسؤوليتها عن صاروخ مجدل شمس".

"إسرائيل لا ترى معاناة المتضررين في الشمال"

إلى صحيفة "جيروزاليم بوست"، ومقال للكاتب أندريا سامويلز بعنوان "إسرائيل لا ترى معاناة المتضررين في الشمال".

يقول الكاتب في مقاله إنه ومنذ بدء حرب غزة قبل تسعة أشهر ونصف الشهر، يفترض كثيرون أن المجتمعات على طول حدود غزة هي الأكثر تضرراً.

ويؤكد الكاتب أن تلك المجتمعات عانت مما يصفه بأنه أسوأ مذبحة مدنية في تاريخ إسرائيل، والتي حدثت في السابع من أكتوبر، عندما قُتل أكثر من 1200 شخص وأصيب الآلاف بجروح، ولا يزالون يعانون ويحاولون إعادة بناء حياتهم وسط الدمار الذي خلفه.

لكن، وفقاً للكاتب، ما لا يدركه كثيرون هو أنه في الثامن من أكتوبر، بدأ حزب الله في لبنان إظهار تضامنه مع حماس بإطلاق هجمات عشوائية يومية بالصواريخ والقذائف وطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل، وقد أدت هذه الهجمات إلى تشريد نحو 80 ألف إسرائيلي.