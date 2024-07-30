مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران

أدى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في حفل حضرته وفود من 86 دولة من أنحاء العالم.

وتعهد بزشكيان، في خطاب أمام المجلس، بالالتزام بالدستور، وتسخير كافة الطاقات والإمكانيات للارتقاء بحياة الشعب الإيراني، معربا عن رغبة بلاده في التفاعل البناء والفعال مع العالم على أساس المصالح والمنفعة المتبادلة.

وأكد اعتماد السياسة الخارجية الإيرانية على التقارب مع دول الجوار، في كنف وحدة اقتصادية وسياسية، قائلا في هذا السياق "سنعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع الجميع على أسس الحكمة والمصالح المشتركة".

كما شدد على تواصل الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية ومساندتها، لافتا إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة.

وفاز بزشكيان في الانتخابات المبكرة، التي جرت في الخامس من يوليو الماضي، عقب وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.