أمريكا: مساعدات إضافية بـ500 مليون دولار للفلبين وسط تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تمويل عسكري إضافي بقيمة 500 مليون دولار للفلبين لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الدفاعات الخارجية للبلاد وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، عن التمويل الإضافي بعد الاجتماع الرابع بصيغة 2+2 مع نظيريهما الفلبينيين، والذي عقد في مانيلا لأول مرة.

كما قام المسئولان الأمريكيان بزيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في وقت سابق اليوم.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي: "نخصص الآن تمويلا عسكريا إضافيا قدره 500 مليون دولار للفلبين لتعزيز التعاون الأمني ​​مع أقدم حليف لنا في هذه المنطقة".

وأضاف بلينكن: "يهدف ذلك حقا إلى دعم تحديث القوات الفلبينية وقوات خفر السواحل خلال تحولها إلى التركيز على الدفاع الخارجي".