أول تعليق لحزب الله على هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت

نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن النائب عن كتلة حزب الله البرلمان اللبناني علي عمار في تصريحات قوله إن "المقاومة الإسلامية لن تسكت عن اي استهداف يطالها".

وأضاف عمار أن قرار الرد في يد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، موضحا: "هو أمين على الدماء والناس ولا يجب أن نقلق".

وجاء تصريح النائب عن كتلة حزب الله البرلمان اللبناني عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت تقارير بأنه استهدف قيادياً بارزاً في حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت، كان مطلوباً لمسئوليته عن مقتل241 من البحارة الأمريكيين بتفجير السفارة الأمريكية عام 1983.

وأضاف مسئول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكية أن شكر، المعروف باسم الحاج محسن، مطلوب من "إف بي آي" لضلوعه في تفجير ثكنة المارينز 1983.