محافظ الدقهلية: شن حملة مكبرة على سيارات التاكسي والسرفيس بمدينة المنصورة

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم المحاسب أحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة ولصق الاستيكرات.

حيث قام مدير عام المواقف بالمرور على مواقف (شربين - جمصة - بلقاس - ويش الحجر - ميت غمر - دماص - أجا - طلخا الأتوبيس الجديد - جديلة - خطوط السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة).

وأشار "المحافظ" إلى أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس دون سيارات التاكسي تمت بنسبة 10% فقط، وهناك متابعة ورقابة مشددة على جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

وقال المحافظ: أمرت اليوم بشن حملة مكبرة على سيارات التاكسي والسرفيس بمدينة المنصورة للتأكد من تطبيق التعريفة والبنديرة المقررة وعدم تقسيم الخطوط.

وأوضح "المحافظ" أنه قد تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة، إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين، للمرور على المواقف العمومية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ومدى توفير المواد البترولية طبقاً لأسعار لجنة التسعير التلقائي، والتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على مصالح المواطنين.