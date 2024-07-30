الصين تتعهد بمزيد من التركيز على تعزيز الطلب بعد تعرض هدف النمو للخطر

تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الثلاثاء، بتعزيز التركيز على الاستهلاك بشكل أكبر وزيادة دعم الاقتصاد، حيث يهدد تراجع الطلب المحلي هدف النمو السنوي للبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن قادة الدولة البارزين اتفقوا في اجتماع لهيئة صنع القرار التي تضم 24 عضوا بقيادة الرئيس شي جين بينج على أنه :" من الضرورة بمكان تحول التركيز على السياسات الاقتصادية نحو

إفادة الحياة المعيشية للمواطنين وتعزيز الإنفاق"، بحسب ما أوردته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تعهد المسئولون باتخاذ دفعة جديدة من الإجراءات لدعم الاقتصاد في الوقت المناسب ، دون توضيح لماهية تلك الإجراءات.

وأعلن الزعيم الصيني عن خططه لتعزيز التصنيع بهدف دفع عجلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت سابق الشهر الجاري، في الاجتماع الذي يعقد مرة كل خمسة أعوام لبحث الإصلاحات طويلة الأجل.

وقالت بلومبرج إن هذا الهدف لم يحظ على ما يبدو باهتمام المسؤولين في الاجتماع حيث أدرجوه فقط كأولوية عمل بعد تعزيز الاستهلاك.