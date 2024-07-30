وزير الإسكان: التعاون مع الهابيتات لتحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مستدامة

- إيجاد قاعدة اقتصادية قوية لمدن الجيل الرابع لتكون مركزًا لريادة المال والأعمال بالإقليم

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان تهدف، بالتعاون مع "الهابيتات"، لتحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن مستدامة، من خلال إيجاد موارد مالية ذاتية للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن.

وأضاف الشربيني: كما تهدف إلى العمل على تحفيز الاستثمارات بمدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وإيجاد قاعدة اقتصادية قوية لكل مدينة بالجيل الرابع، لتكون مركزًا لريادة المال والأعمال للإقليم الذي تقع فيه، بحسب بيان لوزارة الإسكان.

كما ناقش وزير الإسكان، مع المدير الإقليمي لـ"الهابيتات"، التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 "WUF12"، في نوفمبر المقبل، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع "الهابيتات"، ويعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وستكون مصر أول بلد إفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة رانيا هدية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، التعاون الكامل مع الدولة المصرية للإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري العالمي، لتخرج مصر بمشهد حضاري أمام جميع دول العالم، بعد "النجاح الكبير" الذي حققته خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمراني محليا وإقليميا وعالمياً.

وأوضحت أن المنتدى هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

وتناول اللقاء أيضًا إعداد السياسة القومية الحضرية، والتي جرى الانتهاء منها، وتعد الخريطة الأساسية للتجمعات العمرانية بأنواعها وأحجامها المختلفة، وتضم شبكة المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع.

كما تطرق اللقاء إلى إجراءات البدء في المرحلة الثانية من السياسة الحضرية، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات التنفيذية على المستوى المحلي.



