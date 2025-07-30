رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: سبتمبر سيشهد عددا كبيرا من الاعترافات بالدولة الفلسطينية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن إعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء «يؤكد عزلة إسرائيل المتزايدة في المجتمع الدولي».

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة» أن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية «لن يقود إلا إلى المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية والضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة».

وكشف أن «هناك العديد من الدول التي تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن العديد من الدول ستلحق بركب الاعتراف من خلال تبني الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية، الثلاثاء.

وأضاف أن الوثيقة تحدد إجراءات تنفيذية «غير قابلة للرجعة فيها» للبدء في تنفيذ حل الدولتين، بغض النظر عن عدم اعتراف إسرائيل.

وأكد أن هناك «قوة دفع ذاتية قوية» على الساحة الدولية ناتجة عن المأساة الإنسانية الكبيرة التي سببتها إسرائيل بالهجوم على الأشقاء في فلسطين.

وذكر أن سبتمبر المقبل سيشهد «عددا كبيرا» من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش انطلاق أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.

وأعلن أن «حوالي 22 دولة أوروبية من أصل 27» تؤيد هذا التوجه، بالإضافة إلى دول آسيوية ولاتينية، مشددا أن «مؤتمر حل الدولتين أظهر أن التيارات الدولية كافة، بما فيها الدول الآسيوية واللاتينية، تجمع كلها على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أن تعيش دولة فلسطين إسرائيل معا في أمن وسلام».



