 مقارنة بالأيام الماضية.. انخفاض درجات الحرارة في 17 محافظة عراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقارنة بالأيام الماضية.. انخفاض درجات الحرارة في 17 محافظة عراقية

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 10:58 ص

سجلت درجات الحرارة في العراق اليوم الأربعاء انخفاضا نسبيا مقارنة بالأيام الماضية بعد أن سجلت 13 محافظة درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية في وسط وجنوبي البلاد.

وذكرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزلي في بيان صحفي ، أن درجات الحرارة تراوحت بين 42 إلى 49 درجة مئوية اليوم في 17 محافظة بما فيها مدن إقليم كردستان .

وحافظت محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد على مستويات مرتفعة بدرجات الحرارة بمعدل 50 درجة مئوية منذ إنطلاق موجة الحر العالية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح البيان أن أجواء البلاد سجلت حالة ظقس صحو وغائم جزئيا يتخلله تصاعد الغبار مع كتلة هوائية حارة.

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