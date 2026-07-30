رفع إشغالات الباعة الجائلين بمزلقان غمرة خلال حملة لفتح الطريق وتيسير حركة المرور

قاد وليد حسنين، رئيس حي الشرابية، حملة ميدانية بالتنسيق مع إدارتي الإشغالات والمتابعة الميدانية، لرفع إشغالات الباعة الجائلين من على مزلقان غمرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمصادرة الإشغالات من الطرق وفتحها أمام المارة والسيارات.

وأكد حسنين، في بيان اليوم الخميس، فتح الطريق وتيسير حركة المرور أمام المارة والسيارات وتسهيل عبور المشاة للمواطنين، مشيرًا إلى المرور على شارع الشركات الرئيسي ومزلقان غمرة ورفع كل الاشغالات، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

وشدد رئيس حي الشرابية، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لعدم تكرار المخالفات، موجهًا بالمرور اليومي على مزلقان غمرة للتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.