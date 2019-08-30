أفاد تقرير إخباري، بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي، في مناطق في جنوب لبنان، اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إلى تحليق كثيف للطيران المعادي مع غارات وهمية فوق صور والناقورة.

كان وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب، أكد في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري التابع لـ"حزب الله" أنّ الجيش اللبناني سيبادر إلى التصدي وإطلاق النار على أي اعتداء "اسرائيلي" يكون مكشوفاً وواضحاً سواء في الجو أو في البر.

وشدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد الماضي، على أن الحزب لن يسمح مجددا بدخول طائرات إسرائيلية مسيرة إلى سماء لبنان، مؤكدًا أنه سيعمل على إسقاطها.

وجاء تصريح نصر الله، عقب إعلان حزب الله عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت إحداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل الحزب.

ووصف الرئيس اللبناني ميشيل عون الاعتداءات على بلاده بمثابة إعلان حرب.

وعقب ذلك، شنت إسرائيل غارات استهدفت مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحدود السورية اللبنانية.