ألمانيا تعتزم مساعدة الأفغان على المغادرة فقط بالنسبة للحاصلين على تعهدات باستقبالها لهم

يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساعدة الأفغان، الذين حصلوا فقط على تعهدات لاستقبالهم في ألمانيا، في مغادرة أفغانستان.

وشدد ماس عقب محادثات اليوم الاثنين في طقشند على أن أوزبكستان، باعتبارها إحدى الدول المجاورة لأفغانستان، أول منفذ للأفغان الذين يسعون للحصول على الحماية، وقال: "نحن مهتمون فقط بهذه المجموعة من الناس"، مضيفا أن الحكومة في طشقند وافقت على التعاون مع مجموعة الأشخاص التي حددتها ألمانيا، وقال: "ليس لدينا طلبات بخلاف ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف أفغاني على قوائم المغادرة من أفغانستان التي وضعتها وزارة الخارجية الألمانية. ومن بين هؤلاء الموظفون الأفغان السابقون في القوات المسلحة أو الوزارات - ما يسمى بالموظفين المحليين - والأشخاص الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية مثل نشطاء حقوق الإنسان أو نشطاء حقوق المرأة. ذلك إلى جانب أفراد عائلاتهم. ووفقا للوضع الحالي فإن عدد الأفغان المنتظر استقبالهم إجمالا في ألمانيا يزيد عن 40 ألف شخص - حال تمكنوا من مغادرة البلاد.