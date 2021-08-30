 السكة الحديد: تعديل تركيب 4 قطارات سياحية على خط القاهرة - مطروح - بوابة الشروق
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السكة الحديد: تعديل تركيب 4 قطارات سياحية على خط القاهرة - مطروح

أحمد سعداوي
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:17 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:17 م

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب 4 قطارات سياحية على خط القاهرة/ مطروح، باستبدال العربات العادية بعربات درجة ثانية مكيفة و"تحيا مصر"، ضمن جهودها لتطوير الوحدات المتحركة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأعلنت الهيئة أنه اعتباراً من بعد غد الأول من سبتمبر المقبل، سيتم تعديل تركيب قطاري 1205/1206 سياحي القاهرة/ مرسى مطروح، بعربات محسنة "تحيا مصر" بدلاً من العربات العادية على أن يكون تركيبه 3 عربات درجة ثانية مكيفة و8 عربات "تحيا مصر" ونفس المقرر الحالي.

وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من يوم الخميس المقبل، سيتم تعديل تركيب قطاري 1209/1208 سياحي مرسى مطروح/ القاهرة بعربات محسنة "تحيا مصر" بدلاً من العربات العادية على أن يكون تركيبه 3 عربات درجة ثانية مكيفة و8 عربات "تحيا مصر" ونفس المقرر الحالي 2021.


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