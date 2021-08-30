وفاة جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم شمالي العراق

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صرحت مصادر عسكرية تركية، بأن عسكريا تركيا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها قبل فترة خلال مشاركته في عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عن المصادر القول إن العسكري كان أصيب بجروح في هجوم وقع في العاشر من شهر أغسطس الجاري، وأنه كان يتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة التركية أنقرة.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

جدير بالذكر أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.