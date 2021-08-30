تقارير: لاتسيو عرض 15 مليون لضم كوستيتش مهاجم فرانكفورت

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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني سيوافق على انتقال لاعبه فيليب كوستيتش إلى نادي لاتسيو الإيطالي بعدما رفع الأخير من قيمة العرض المقدم للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين أن لاتسيو عرض دفع 15 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو مكافآت لضم الجناح الأيسر للفريق الألماني.

كان النادي الإيطالي عرض في بداية الأمر عشرة ملايين يورو فقط لشراء اللاعب الصربي (28 عاما).

يذكر أن كوسيتيتش رفض المشاركة في تدريب فرانكفورت يوم الجمعة الماضي كما أنه لم يسافر مع بعثة الفريق يوم السبت الماضي لمواجهة ارمينيا بيليفيلد.