رغم تراجع أرقام الإيرادات اليومية، للأفلام التي تتنافس في موسم الصيف حاليًا بدور العرض المصرية، إلا أن شكل المنافسة لا يتغير تقريبًا، وترتيب المراكز مستقر دون أي مفاجآت تذكر، فمنذ طرحه في دور العرض 3 أغسطس الحالي يتصدر فيلم "تسليم أهالي" شباك التذاكر على مستوى الإيراد اليومي، حيث حقق أمس الاثنين 358 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته حتى الآن 21 مليونا و648 ألف جنيه.

وفيلم «تسليم أهالي» تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حياة زوجين غير مستقرة، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، فيسعى الزوج للهروب.

وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، وعبدالله مشرف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، بالإضافة إلى الراحلة دلال عبدالعزيز، ويظهرون ضيوفا للشرف في الفيلم أحمد فتحي، ومحمد ممدوح، ولوسي.

واحتل المركز الثاني في إيرادات أمس الاثنين فيلم "كيرة والجن" محققا 259 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 30 يونيو الماضي، إلى 110 ملايين و337 ألف جنيه، ليواصل بذلك تأمين صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، حيث إن الرقم القياسي المسجل باسم الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" عام 2019، هو 103 ملايين و633 ألف جنيه.

و«كيرة والجن» أحداثه مأخوذة عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد الذي كتب قصة الفيلم، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وروبي، وأحمد مالك، وعارفة عبدالرسول، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن تحديدا عام 1919 وقت ثورة سعد زغلول، عن قصص أبطال مقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر، إذ إن بعض هذه البطولات لشخصيات مأخوذة من الواقع.

وفي المركز الثالث أمس، جاء فيلم "عمهم" محققا 179 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 7 يوليو الماضي إلى 47 مليونا و994 ألف جنيه.

وفيلم «عمهم» فهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في البطولة سيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وآيتن عامر، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومحمد ثروت، والشحات مبروك.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الملاكم سلطان الذي يجسد دوره محمد إمام والذي يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، ولكنهما يتورطان في قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع مصادفة في طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

أما المركز الرابع في إيرادات أمس، فكان من نصيب فيلم "بحبك" محققا 117 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 50 مليونا 200 ألف جنيه.

وفيلم "بحبك" يخوض فيه تامر حسني تجربة الإخراج لأول مرة بجانب التأليف والبطولة والموسيقى التصويرية، يشارك فيبطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وتتناول أحداثه حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويحتل فيلم "خطة مازنجر" المركز الخامس منذ دخول المنافسة في دور العرض الأربعاء الماضي، حيث حقق أمس 94 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه حتى الآن إلى 710 آلاف جنيه.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني، وحسام داغر ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله، وتدور أحداثه وقصته في إطار كوميدي اجتماعي داخل إحدى الحارات الشعبية حيث يدخل الفنان حمدي الميرغني، بطل العمل في صراع مع الفنان محمد رضوان، والد خطيبته التي تجسدها الفنانة ياسمين رئيس، ويحاول الأب جاهدًا إفساد علاقتهما بعد أن امتدت فترة الخطوبة لفترة طويلة وتجسد ياسمين رئيس دور فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

أما فيلم "الدعوة عامة" الذي طرح الأربعاء قبل الماضي، فلا يزال يحتل المركز الأخير، محققا أمس 36 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه حتى أمس إلى مليون و211 ألف جنيه.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن "توتا"، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وسوسن بدر، ودينا، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.