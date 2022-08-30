تجدد القصف لزابوريجيا النووية الأوكرانية فيما يستعد فريق أممي لزيارتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بينما كان فريق خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يستعد للتوجه إلى محطة زابوريجيا النووية ، اتهمت قوات الاحتلال الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة مما أدى إلى وقوع أضرار جديدة في الموقع.

ونقلت وكالة إنتر فاكس للأنباء عن الإدارة العسكرية الروسية في مدينة إنيرهودار في جنوب أوكرانيا اليوم الاثنين، قولها إن "الوحدات الوطنية للقوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نيران المدفعية بالقرب من وحدات مفاعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وتردد أن سقف قاعة تخزين اليورانيوم قد تضرر.

كما تم نشر الصور على تطبيق تلجرام من قبل فلاديمير روجوف، الحاكم العسكري المعين من قبل موسكو لمنطقة زابوريجيا.

وزعم روجوف أن الطلقات أطلقت من مدفع هاوتزر إم 777 الذي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا به.