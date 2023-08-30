مصرع طفل سقط عليه إطار سيارة داخل ورشة بالشرقية

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لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوط إطار سيارة عليه داخل ورشة ميكانيكا سيارات بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول الطفل محمود م، 13 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث سقوط إطار سيارة عليه داخل ورشة ميكانيكا في نطاق مركز شرطة منيا القمح.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.