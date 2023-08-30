وقّع عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز، على مرسوم وصف بـ«التاريخي»، يسمح برفع الأذان لصلوات الظهر والعصر والمغرب في مساجد المدينة، تلبية لطلب الجالية المسلمة في الولاية.

وقال آدامز خلال مؤتمر صحفي عقده عمدة المدينة، مخاطبًا الجالية المسلمة في نيويورك: «ستسمعون صوت الأذان للمرة الأولى في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية»، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات.. الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية».

وأشار إلى أن رفع الأذان في المدينة هو تحويل القانون إلى سياسة تُطبق على الأرض.

وذكر آدامز أنه زار عدة دول عربية وسمع الأذان فيها وقد تأثر، مؤكدًا أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة، بحسب قوله.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، تم رُفع الأذان من داخل مبنى بلدية نيويورك

وبحسب المرسوم، فإنه يسمح كذلك برفع أذان صلوات الجمعة والمغرب، خلال شهر رمضان، في المساجد.