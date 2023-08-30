أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة، بعد إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث تم اعتقاله جريحا.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص الحي على الفلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس تجاه قوة من الجيش عند مستوطنة بيت حجاي المقامة على أراضي الخليل، حيث نقل وهو بحالة حرجة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للمتابعة الطبية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الفلسطيني الذي نفذ العملية قرب الخليل أصيب بجروح حرجة، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جدا، وذلك جراء سقوطه على الأرض في المكان.

وأظهرت مقاطع فيديو من المكان، لحظة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: «ورود تقارير عن محاولة دهس بالقرب من نقطة عسكرية قرب الخليل، حيث تم تحييد المنفذ».

وأعلنت القوات الإسرائيلية المنطقة عسكرية مغلقة، وعززت تواجدها العسكري في المكان، في وقت طالب قادة مستوطنة «بيت حجاي» إغلاق الطرق مع الخليل وفرض حواجز جديدة.