إيران: ضبط شبكة إرهابية إسرائيلية بحوزتها 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأبعاء، تفكيك ما سمتها «شبكة إرهابية إسرائيلية».

وقالت وزارة الأمن، في بيان، إن الشبكة التابعة لإسرائيل تضم 14 شخصا وتم ضبط معهم 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأضافت أنه تم تحديد خلايا أخرى، وصفتها بـ«التخريبية»، وتتبع نفس الشبكة، مشيرة إلى توجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد.

وكانت وزارة الإعلام الإيرانية أعلنت في يوليو الماضي، اعتقال أكبر «شبكة إرهابية تابعة لتنظيم صهيوني» في عدة محافظات، وكان بحوزتها 43 عبوة ناسفة.‏

وأضافت أنه "تم التعرف على عناصر الشبكة الذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية، عشية مراسم عاشوراء، في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكوجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران، ومنها التخطيط لعمل تفجيري في مقبرة قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.