البيت الأبيض: قلقون بشدة إزاء الأحداث في الجابون

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في الجابون.

وتابع كيربي: "نتابع الوضع عن كثب"، بحسب وكالة رويترز.

وفي بيان عسكري تم بثه من القصر الرئاسي في الجابون، أعلن ضباط من الجيش الجابوني استيلاءهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية محاطاً بعائلته وأطبائه.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في حين خرجت في شوارع العاصمة ليبرفيل مظاهرات مؤيدة للبيان العسكري الذي أعلن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وأشار أيضا إلى حل كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وحكم على بونجو الجابون طيلة 14 عاما خلفا لوالده عمر بونجو الذى تولى السلطة قرابة 42 عاما.

واستقلت الجابون عن فرنسا فى 17 أغسطس 1960، وهي عضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعد من الدول الغنية بالنفط والغاز فضلا عن احتياطيات من الماس واليورانيوم والذهب.