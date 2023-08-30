عسكريون في الجيش بدولة الجابون يعلنون الاستيلاء على السلطة وحل المؤسسات

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أعلن عسكريون في الجيش بدولة الجابون عبر شاشات التلفزيون إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع "أفريكا نيوز" صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بولاية رئاسية ثالثة.

ونقل موقع أفريكا نيوز عن شهود عيان القول إنهم سمعوا دوي طلقات نارية شديد في العاصمة.

وأشار الموقع إلى أن العسكريين عرفوا أنفسهم على أنهم أعضاء في لجنة التحول واستعادة المؤسسات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي أفريقيا"، أن 12 من العسكريين ظهروا على شاشة التلفزيون وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحل "جميع مؤسسات الدولة".

وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون "جابون 24": "لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي".

وأضاف أن ذلك يرجع إلى "نظام الحكم غير المسئول وغير المتوقع الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى".

وقد أعلن العسكريون إغلاق الحدود لحين إشعار آخر.

وأضافوا: "ندعو الشعب ومجتمعات الدول الشقيقة المجاورة للجابون، بالإضافة إلى مواطني الجابون في الخارج إلى التحلى بالهدوء والسكينة".