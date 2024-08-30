أقيمت اليوم قرعة مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32.

وشهدت بطولة الدوري الأوروبي تغييرات في النظام بداية من الموسم الحالي، حيث زاد عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36، وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات، سيلعب كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه.

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى بشكل مباشر إلى دور الـ16، فيما يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم تقسيم الأندية المتأهلة لمرحلة الدوري إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل ناد مع فريقين من كل مستوى، بشرط ألا يلتقي فريقان من نفس الدولة في تلك المرحلة، كذلك لا يمكن أن يلتقي فريق مع أكثر من منافسين اثنين من نفس البلد.

وأوقعت القرعة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي يضم بين صفوفه عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني، في مواجهات متوازنة نسبيًا.

ويواجه عمر مرموش في الجولة الثالثة فريق فرينكفاروزي المجري، والذي يضم محمد علي بن رمضان، الذي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معه.

ويبدأ فرانكفورت مرحلة الدوري بمواجهة سلافيا براج التشيكي في ألمانيا، ثم يخرج لمواجهة روما في إيطاليا، ثم يعود لمواجهة فرينكفاروزي المجري في ألمانيا، ويخرج لمواجهة أولمبيك ليون في فرنسا، وفي المواجهة الخامسة يواجه فيتكوريا بيلزن التشيكي في ملعب الأول، ثم يخرج لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، ثم يستضيف فريق ريجاس سكولا من لاتفيا، ويختتم مواجهاته خارج الديار أمام بشكتاش التركي.