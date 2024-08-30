السكة الحديد تنفي نشوب حريق بقطار داخل محطة رمسيس

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ ما تم تداوله حول نشوب حريق بقطار داخل محطة مصر في رمسيس.

وأكدت الهيئة، في بيانها اليوم الجمعة، أن ماحدث اليوم هو عبارة عن خروج دخنة من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر (الاستراحة) بمحطة كوبري الليمون، وعلى الفور تم سحب باقي أجزاء الونش، والسيطرة على الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي.

وأوضحت الهيئة، أن الدخنة بعيدة عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها، ولا يوجد أية إصابات أو وفيات أو أي تأخيرات، وأن الحركه منتظمة على جميع المحطات والخطوط.

وأهابت هيئة السكة الحديد بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر، وناشدت المواطنين بعدم الالتفاف إلى الأخبار المغلوطة والكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.