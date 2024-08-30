الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد

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يدخل فريق الزمالك اليوم الجمعة، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

ويخوض الزمالك خلال معسكره المغلق، 3 مباريات ودية، لتحضير اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل الدخول في دوامة المباريات الرسمية والتي تنطلق ببطولة كأس الكونفدرالية يليها مواجهة الأهلي المرتقبة في السوبر الإفريقي.

يلعب الزمالك مبارياته الودية بمواجهة الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري، ويلتقى بعدها الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

ويبدأ الزمالك منافسات الموسم الجديد، بمواجهة فريق الشرطة الكيني بدور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية والتي يحمل لقبها الفارس الأبيض بالموسم الماضي.

وتقام مواجهة الزمالك والشرطة الكيني خارج القاهرة في ذهاب دور الـ32 أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل.

على أن يستضيف الزمالك في القاهرة بطل كينيا في مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر المقبل.

وبعدها يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل.