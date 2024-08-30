هيئة عائلات الأسرى: نتنياهو لا يضيع فرصة لإفشال إبرام صفقة تبادل

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن هيئة عائلات الأسرى قولها إن "التصديق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا يثبت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يضيع فرصة لإفشال إبرام صفقة تبادل".

وأضافت الهيئة أنه "لا يمضي يوم إلا ويعمل فيه نتنياهو بشكل فعلي لتشكيل خطر على عودة الأسرى".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسئولين مطلعين أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر صدقوا على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا في إطار صفقة محتملة.

وقال المسئولون إن وزير الدفاع يوآف جالانت عارض قرار السيطرة على المحور، وأيده 8 من أعضاء المجلس.

وأضافت الصحيفة أن وزراء في المجلس المصغر قالوا، خلال اجتماع، إن إبقاء السيطرة على المحور تسهم في احتمالية التوصل لصفقة تبادل.

كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، إن سبب هجوم السابع من أكتوبر ا كان عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا في حينه.