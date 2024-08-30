غزل المحلة يعلن التعاقد مع حارس المقاولون العرب

أعلنت لجنة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، التعاقد مع أحمد العربي حارس مرمى المقاولون العرب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بالدوري الممتاز.

ووقع أحمد العربي على عقود انتقاله إلى غزل المحلة لمدة ثلاث سنوات، في حضور وليد خليل رئيس النادي، تامر خليل نائب الرئيس، وائل حبيب مدير التخطيط، عمر سعد مدير شؤون اللاعبين.

وتعاقد غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الجارية مع كل من: «ثنائي لافيينا «محمد أسامة، حازم أبوسنة»، محمود الزنفلي حارس الداخلية، الإيفواري موري توريه، محمد عصام لاعب سموحة، محمد حمدي زكي مهاجم أسوان، حميدو عبدول ظهير أيسر ميدياما الغاني، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، وأحمد النفراوي حارس مرمى بتروجت». كما نجحت لكرة القدم بغزل المحلة في تمديد التعاقد مع نجمي الفريق عبده يحيى وعمرو الجزار.