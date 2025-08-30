قال سكان ومسئولون، اليوم السبت، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 20 آخرين في ولاية زمفرة بشمال غرب نيجيريا بعد غرق القارب المزدحم الذي كانوا على متنه في نهر بينما كانوا يحاولون الهرب من هجوم مسلحين.

وتتعرض زمفرة، كثيرا لهجمات يشنها رجال مسلحون معروفون محليا بقطاع الطرق، وسط تصاعد أعمال العنف الدامية بين الفصائل في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان خلال الأشهر القليلة الماضية والتي غالبا ما يكون متطرفون أو عصابات إجرامية ضالعين فيها، وفق وكالة رويترز.

وقال سكان إن المهاجمين اقتحموا تجمعين سكنيين في منطقة بيرنين ماجاجي بعد ظهر أمس الجمعة مما دفع السكان إلى الفرار نحو ضفة نهر قريبة كان بها قارب واحد.

وذكر شيهو محمد، وهو عامل بقطاع الصحة في بيرنين ماجاجي، أن ابنه الأكبر واثنتان من قريباته "من بين 13 شخصا لقوا حتفهم عندما امتلأ القارب بشدة بالناس".

وأفاد مايداما دانكيلو رئيس منطقة بيرنين ماجاجي بأنه تم تأكيد مقتل 13 شخصا من ركاب القارب، وإنقاذ 22 آخرين، وما زال 22 آخرون في عداد المفقودين.

وقتل مسلحون شخصين على الأقل واختطفوا أكثر من مئة شخص في مطلع الأسبوع الماضي في هجوم على بعد نحو 150 كيلومترا غربي بيرنين ماجاجي.

ووفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن شركة الأبحاث (إس.بي.إم إنتليجنس) ومقرها لاجوس، سجلت ولاية زمفرة 50 عملية اختطاف جماعي بين يوليو 2024 ويونيو 2025، شملت 1064 شخصا.