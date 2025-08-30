عضوا الكونجرس الأمريكي يغادران مطار العريش بعد زيارة معبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور جيف ميركلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، شمال سيناء اليوم، عبر مطار العريش الدولي.

وجاءت مغادرة الوفد الأمريكي عقب زيارة شملت معبر رفح البري ومخازن المساعدات الإنسانية، حيث اطلع الوفد على الأوضاع عند المعبر وطريقة تجهيز المساعدات في مخازن الهلال الأحمر اللوجستية بالعريش.

وثمن أعضاء الوفد، الموقف المصري في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وتذليل كل العقبات أمام القوافل، مؤكدين أن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري.