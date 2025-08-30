حماس: الاحتلال يواصل هجومه الهمجي على مدينة غزة ويرتكب المجازر بحق الأبرياء

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن جيش الاحتلال يواصل هجومه الهمجي على مدينة غزة، وتدميره الممنهج للأحياء السكنية والمرافق المدنية، وارتكابه المجازر بحق المدنيين الأبرياء، ومنها استهدافه مخبزاً مكتظاً بالمواطنين في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 12 مواطناً على الأقل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، أن «ما يجري في مناطق قطاع غرة كافة من مجازر وتدمير، وحصار وتجويع؛ هو حلقة متجددة من سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج، التي تديرها حكومة الاحتلال، وذلك بغطاء سياسي وعسكري أمريكي، وأمام سمع وبصر العالم».

وطالبت المجتمع الدولي، ودول العالم الرافضة لجرائم حكومة الاحتلال وانتهاكاتها الفاضحة للقوانين الدولية، بتكثيف خطواتها وإجراءاتها ضد الكيان الصهيوني، داعية إلى تصعيد الحراك الشعبي الضاغط لوقف الإبادة، في كل الساحات والعواصم، حتى وقف المحرقة في قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مجزرة جديدة، جراء استهداف تجمعًا لخيام النازحين في حي النصر غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد 12 مواطنًا وإصابة آخرين، بمجزرة إسرائيلية جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمّعًا لخيام النازحين قرب مسجد أبو بكر الصديق بحي النصر غربي غزة.