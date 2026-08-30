مارتينيز بعد ظهوره الأول مع تشيلسي: جئت للمنافسة على الدوري الإنجليزي

تحدث الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي، عن ظهوره الأول بقميص الفريق خلال الفوز المثير على برايتون بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "تحدثت مع أساطير تشيلسي جون تيري وبيتر تشيك، وأعلم مدى ضخامة هذا النادي وما نريد تحقيقه هذا الموسم. جئت إلى هنا من أجل المساعدة".

وأضاف الحارس الأرجنتيني: "قضيت سبع سنوات رائعة مع أستون فيلا، لكنني جئت إلى تشيلسي من أجل التحدي ومحاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وتحدث مارتينيز عن صعوبة ظهوره الأول، موضحًا: "تدربت يومًا واحدًا فقط مع الفريق، لكن اللاعبين عاملوني بشكل رائع خلال اليومين الماضيين. أعرف حجم الموهبة التي نمتلكها في الخط الأمامي، وأحاول أن أضيف المزيد من الثبات إلى الخط الخلفي".

وعن الفوز على برايتون، قال: "الفوز يظل فوزًا. أعلم أنها لم تكن مباراة مثالية، لكن في النهاية تحقيق الانتصار والمضي قدمًا هو ما نحتاج إليه. ما زالت أمامنا 36 مباراة، وعلينا التعامل مع كل أسبوع على حدة".

وأشاد حارس تشيلسي بالقوة الهجومية للفريق، قائلًا: "أنا هنا لسبب، والثلاثي الهجومي لدينا مذهل. عندما نتقدم إلى الأمام، يمكننا إيذاء أي فريق. حصلنا على العديد من الفرص لحسم المباراة، وكانت أمام كول بالمر وجواو بيدرو فرص لإنهائها".

واختتم مارتينيز حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين الجانب الدفاعي: "في الخط الخلفي، نحتاج إلى العمل على تقليل عدد الأهداف التي نستقبلها".