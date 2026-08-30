إبراهيم عادل أساسيًا مع نورشيلاند أمام بروندبي في الدوري الدنماركي

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أعلن جينس أولسن، المدير الفني لفريق نورشيلاند الدنماركي، التشكيل الأساسي لمواجهة بروندبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق نورشيلاند تواجد النجم المصري إبراهيم عادل، الذي يواصل حجز مكانه في حسابات الجهاز الفني، بعدما أصبح أحد الخيارات الأساسية للفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويحتل نورشيلاند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 10 نقاط، قبل مواجهة بروندبي.

وجاء تشكيل نورشيلاند لمواجهة بروندبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هانسن.

خط الدفاع: أنكيرسن، سالكويست، ماركمان، يوهو واهتينماكي.

خط الوسط: برينك، جاستن جانسن، رونار.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، ألكسندر ليند، أموكا.