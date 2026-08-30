محافظ الغربية يبحث مع قيادات وزارة الزراعة دعم مزارعي ومصنعي الكتان وتذليل تحديات القطاع

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفدًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث استكمال تنفيذ مبادرة دعم وتطوير التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة بالمحافظة، مع التركيز على تكتل الكتان باعتباره أحد الأنشطة الإنتاجية المهمة التي تتميز بها الغربية، وذلك في إطار مواصلة الحوار المباشر مع مزارعي ومصنعي ومصدري الكتان، حيث عقد المحافظ الاجتماع الثاني معهم لمتابعة ما تم طرحه خلال الاجتماع الأول من تحديات ومقترحات، والعمل على تحويلها إلى خطوات وحلول قابلة للتنفيذ، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وضم وفد وزارة الزراعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات وشؤون المديريات، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حيث تناول اللقاء آليات التنسيق بشأن تقنين أوضاع مزارعي ومصنعي الكتان ووضع حلول تنفيذية للتحديات القائمة. وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا بدعم صناعة الكتان باعتبارها نشاطًا إنتاجيًا واعدًا، مشيرًا إلى استهداف الوصول بالمساحات المنزرعة إلى نحو 100 فدان بحلول عام 2030، بالتوازي مع إعداد حصر واقعي ودقيق للمساحات القائمة فعليًا، بما يضمن بناء خطط التطوير على بيانات حقيقية واحتياجات فعلية.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير تكتل الكتان يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المحصول باعتباره مادة خام ذات قيمة اقتصادية، من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الزراعة وتمتد إلى مراحل التجهيز والتصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي، بما يعظم القيمة المضافة ويحقق أقصى استفادة ممكنة من الخامة، مؤكدًا أن دعم القرى المنتجة يقوم على طبيعة كل منطقة ومقوماتها الإنتاجية، مع العمل على تحويل تلك المقومات إلى تكتلات اقتصادية متكاملة تدعم الإنتاج وتوفر فرص العمل وتعزز فرص التسويق والتصدير.

ووجه اللواء علاء عبد المعطي باستمرار الحوار المباشر مع مزارعي ومصنعي ومصدري الكتان وكافة الجهات المعنية، للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ تضمن تقنين الأوضاع الحالية ووضع إطار واضح للتوسعات المستقبلية، مؤكدًا أن تنظيم القطاع وتطويره يجب أن يسيرا بالتوازي مع الحفاظ الكامل على الرقعة الزراعية، بما يعزز التكامل بين الزراعة والصناعة، ويرفع العائد الاقتصادي للمحصول، ويدعم استدامة ونمو تكتل الكتان بمحافظة الغربية.