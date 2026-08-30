مروان عطية يكشف كواليس تمديد تعاقده مع الأهلي

كشف مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، كواليس تجديد تعاقده مع الفريق، مع بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بدأت بعد العودة من كأس العالم للأندية رفقة المنتخب الوطني المصري.

وأعل الأهلي يوم الخميس الماضي تمديد تعاقده مع مروان عطية حتى نهاية 2030، وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده واستمرار مسيرته مع الأهلي وجماهيره خلال السنوات القادمة.

وقال مروان عطية في تصريحات مسجلة عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: «‏سعيد للغاية بثقة مسئولي النادي بقدراتي.. ولمست حالة من التقدير الشديد بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس ‏العالم، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الاستمرار داخل الأهلي».

وأضاف: «فور عودتي من كأس العالم وجدت مسئولي النادي يتحدثون معي عن رغبتهم في تمديد عقدي؛ تقديرًا لما ‏قدمته خلال الفترة الماضية، مما جعلني أشعر بقيمتي بشكل كبير داخل النادي».‏

وتابع: «الأمور لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وقعت بعدها على العقد الجديد، ‏ووجدت كل التقدير والدعم من جانب الأهلي، وهو بالطبع أمر يسعدني للغاية».‏ ‏

وكشف: «الكثير من الجماهير تؤكد أنني أصبحت أحد أبناء النادي، وهذا شرف كبير، وفي نفس الوقت مسئولية مضاعفة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن ‏ينتمي للنادي الأهلي».

وأوضح: «منذ اليوم الأول لتواجدي في الأهلي عقدت العزم على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يصبح لي دور داخل الملعب وخارجه، والحمد لله، تحقق الحلم الذي سعيت له منذ الطفولة، ‏وأصبحت جزءًا من هذا الكيان العظيم».

وأتم: «انضممت للفريق في فترة جيل ذهبي جديد حقق الكثير من النجاحات التي وصلت إلى حد ‏العالمية، فمع مارسيل كولر حققنا خمس بطولات في موسم واحد بالعلامة الكاملة، وسلسلة انتصارات متتالية غير مسبوقة، وأتشرف ‏بالانتماء إلى هذا الجيل، والأهلي اعتاد دائما على ضم أفضل الأسماء».‏