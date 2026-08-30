الهلال ينهي ارتباطه ببنزيما بالتراضي ويقترب من الاعتزال

توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، من أجل إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية سعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الهلال أنهى تعاقده مع بنزيما بعد نحو 6 أشهر فقط من انضمام اللاعب الفرنسي إلى صفوف الفريق قادمًا من اتحاد جدة.

وبحسب الصحيفة، نقلًا عن مقربين من بنزيما، فإن اللاعب يدرس الاتجاه نحو اعتزال كرة القدم نهائيًا عقب انتهاء تجربته مع الهلال، خاصة بعد رفضه الانتقال إلى نادي الشباب، الذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته وتحرك بالفعل خلال الساعات الماضية لإتمام الصفقة.

وأوضحت التقارير أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت حالة من التوتر في العلاقة بين الهلال وبنزيما، بعدما دخل النادي في مفاوضات مكثفة لإنهاء ارتباطه باللاعب، في الوقت الذي تمسك فيه المهاجم الفرنسي بالحصول على كامل مستحقاته المتبقية في عقده.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما كان غاضبًا بشدة خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته في مواصلة مشواره مع الهلال، قبل أن تنتهي المفاوضات بين الجانبين بالاتفاق على فسخ التعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنهاء الارتباط يخص عقد بنزيما مع نادي الهلال فقط، بينما من المقرر أن يستمر عقده الآخر مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2030، بشكل مبدئي، رغم اتجاه اللاعب نحو إعلان اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.