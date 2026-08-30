ابتهالات وتواشيح دينية في ختام احتفالات ثقافة الغربية بالمولد النبوي الشريف

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، فعاليات الحفل الفني الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك مساء أمس، ضمن برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

استهل الحفل الفني بالسلام الوطني، أعقبه تفقد الحضور لمعرض الفنون التشكيلية لعدد من أطفال مركز تنمية المواهب بالمسرح، والذي ضم باقة منوعة من اللوحات الفنية، فيما قدمت فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد فتحي، ومن بينها: لأجل النبي، آه يا جماله، لبيك يا الله، دايما على الخاطر، وقمر سيدنا النبي.

يذكر أن فرع ثقافة الغربية قد نظم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، احتفالا بتلك المناسبة العطرة، حيث استضاف مسرح 23 يوليو عددا من الحفلات الفنية، بمشاركة فرقة "ضي القلوب" لذوي الهمم، وفرقة الأداء الحركي، وفرقة مركز تنمية المواهب، فيما عقد قصر ثقافة طنطا بالتعاون مع نادي الأدب أمسية شعرية بعنوان "الليلة المحمدية"، كما وشارك أطفال الغربية في العديد من الورش الفنية وورش الحكي واللقاءات التثقيفية، التي نفذت ببيت ثقافة كفر الزيات، وقصر ثقافة المحلة، وبيت ثقافة زفتى.