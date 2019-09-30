استشاري صحة نفسية: الطفلة جنة ماتت نفسيا ألف مرة قبل وفاتها

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الطفلة جنة تعرضت لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وخاصة وأن سنها الصغير لا يسمح لها بالتعبير عن آلامها النفسية.

وفسر خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc» أن نفسية مثل هذه الأشخاص التى تقوم بهذا التعذيب غير المبرر يكون لديها إجرام اجتماعي وميول عدوانية ومتعة فى تعذيب الآخرين، مشيرًا إلى أن هذه الشخصيات تتضح بسهولة من سلوكياتها العدوانية تجاه المحيط.

وتابع: «من الممكن أيضًا تكون هذه الجدة كان لديها رغبة الانتقام من والد الطفلة جنة، وخاصة وأن التبول اللاإرادي هو مجرد عرض وليس مرض، لا يستحق أي نوع من أنواع العقاب».

وطالب بضرورة إحكام نظرة القاضي على الشخص الذي تنسب له الحضانة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وذلك من خلال دراسة حالته النفسية وقدرتها على الاحتواء العاطفي والمادي وغيره.

أما عن ضرب الأطفال فأوضح أن عملية ضرب الأطفال تعمل على إخراج طفل مهزوز ضعيف الشخصية ولديه انسحاب اجتماعي، وعدم القدرة علي فهم ذاته، بالإضافة إلى عيوب في النطق والكلام، قائلًا «لابد أن نحترم جسد أبناءنا».

وقد شيّع الآلاف من أهالي قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جثمان الطفلة "جنة م. س." 5 سنوات، التي لقيت مصرعها، متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها نتيجة التعذيب بالكي بالنار في مواضع حساسة من جسدها وإصابتها بغرغرينة في القدم اليسرى، والأعضاء التناسلية على يد جدتها، التي أرادت تعذيبها لتبولها لا إراديًا.