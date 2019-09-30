حادث جديد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لحيوان وحيد القرن الضخم وهو يتجول في أحد الشوارع بين المواطنين، وسط ذهول وذعر بعض الحاضرين، الذين سارعوا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مستوى واسع، بعنوان "وحيد القرن يتجول في شوارع القاهرة في مشهد فريد من نوعه"، تخطى الـ320 ألف مشاهدة خلال 12 ساعة، فضلا عن آلاف الإعجابات والتعليقات.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أن الحيوان يتجول في أحد شوارع القاهرة وسط غياب أمني، داعمين ذلك بتعليقات صوتية ظهرت في الفيديو المتداول لأشخاص يتحدثون اللهجة المصرية، ولكن حقيقة الواقعة لا تعود لأحد شوارع القاهرة، وإنما شارع من شوارع جمهورية نيبال الآسيوية، في مارس 2017.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن لقطات الفيديو الحقيقة التقطتها المواطنة البريطانية "آنا سيموسيك"، 35 عامًا، خلال رحلتها إلى قرية "سيوراها" بجمهورية نيبال الآسيوية الواقعة بين الهند والصين، لرؤية مجموعة من الحيوانات البرية منها الفيلة والتماسيح والقرود.

وفي وصفها للمشهد، أوضحت سيموسيك في حوارها للصحيفة، أن الثدييات الضخمة كانت تتجول بشوارع القرية، وسط نباح الكلاب وركض المواطنين خارج المتاجر القريبة والمطاعم والفنادق والمنازل، يصرخون محذرين الأطفال من الاقتراب منها.

وعن اللحظة التي ظهر فيها وحيد القرن يمشي في شوارع القرية، قالت المواطنة البريطانية: "لم أستطع أن أصدق ما كنت أشاهده"، مؤكدة أن تجول وحيد القرن غير المبال تكرر خلال عطلتها في نيبال، وخصوصا في قرية "سيوراها"؛ لاقترابها من حديقة وطنية تدعى "شيتوان".

وأوضح مرشد سياحي محلي بالقرية النيبالية، أن وحيد القرن عبر نهر مجاور يفصل بين المدينة وحديقة "شيتوان" الوطنية القريبة، التي يعيش بها العديد من الحيوانات البرية.