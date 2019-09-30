وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تروج لانتصارات وهمية للتغطية على مأزقها

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول الترويج لانتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية، فيما هي تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف وزير الإعلام -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الاثنين- أن المليشيا الحوثية تروج لهذه الانتصارات بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية، ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح طهران، والتشويش على جريمة الاستهداف الإيراني لشركة أرامكو النفطية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى؛ لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه -وبدعم من طيران التحالف- فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا، والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3.

وأكد الإرياني أن ‏مليشيا الحوثي تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش بمساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلومترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجه شمالي البلاد.