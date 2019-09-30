إصابة طالب وشقيقه إثر مشاجرة مع لحام بسبب خلافات جيرة فى البساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على لحام لإصابته طالب وعامل بجروح متفرقه بجسدهما، بعد نشوب مشاجرة بينهم بسب خلافات جيرة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم شرطة البساتين تلقى إشارة مستشفي الأمل باستقبالها (أ.م - 17 سنة)، طالب، مصاب بجرح غائر بالصدر، وشقيقه (م.م - 22 سنة)، عامل، مصاب بجرح نافذ بالظهر.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما ولحام مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وأخر شبه نافذ بالقدم اليسرى، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها كلا من الطرفان علي بعضهما البعض بالضرب وقام الأخير بالتعد على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابتهما المشار.

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط الطرفان، وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.