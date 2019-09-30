حاكم مصرف لبنان: تأمين حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنينن تأمين حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم مع حاكم مصرف لبنان، تناولت الأوضاع النقدية في البلاد وعمل المصرف المركزي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال سلامة بعد اللقاء: "سيصدر غداً عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي، لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرةً".

وأضاف سلامة أن "مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخيا بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلاً لاعتبارات عدة ، إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً سيخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة".

يذكر أنه كان قد تم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة اللبنانية منذ عام 1999 على 5ر1507 ليرة للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار لدى الصيارفة منذ حوالي الشهر، إذ وصل في الأيام الماضية إلى 1630 ليرة مقابل الدولار، ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.

وتعاني قطاعات عديدة من أزمة توفير الدولار بالسعر الثابت الذي أعلن عنه مصرف لبنان، من بينها قطاع المحروقات وقطاع الدواء إذ تشتري الشركات الخاصة بهذه القطاعات المواد بالدولار، وتبيعها بالليرة اللبنانية، ولا يتوفر الدولار لدى المصارف اللبنانية لتأمين حاجات هذه الشركات، فتضطر لشراء الدولار من الصيارفة.