ضبط متهم بحيازة 500 جرام مخدرات و4 أسلحة نارية في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، من القبض على، شخص، عاطل، لاتهامه بحيازة 500 جرام من مخدر الحشيش، و4 قطع أسلحة نارية، وذخائر "بدون ترخيص" بقصد الإتجار.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من ضباط قسم مكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاطًا واسع النطاق بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لنشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، تزن 500 جرام، و3 فرد خرطوش محلي الصنع، وفرد روسي، و33 طلقة نارية، وخرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته في محضر الضبط الأولي، أقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسلاح الناري، الناري بقصد الاتجار، والسيارة بهدف عملية النقل والترويج.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.