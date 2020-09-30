وزير الخزانة ورئيسة مجلس النواب الأمريكي يفشلان في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الجديدة

فشل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة، بعد محادثات بينهما استمرت 90 دقيقة اليوم الأربعاء، مع اعتزامهما مواصلة المحادثات في ظل ضيق الوقت قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل.



وقال مونشن للصحفيين " لم نتوصل بعد إلى اتفاق، مازال أمامنا الكثير من العمل لننجزه.. حققنا تقدما في مجالات كثيرة".



من ناحيتها قالت بيلوسي في بيان إنها ومونشن سعيا إلى بعض "الإيضاحات الإضافية" بشأن مواقف كل طرف وأن "محادثاتنا ستتواصل".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي صاحب الأغلبية في مجلس النواب القول إن المجلس سيصوت اليوم على خطة التحفيز التي أيدها الحزب الديمقراطي بقيمة 2ر2 تريليون دولار باعتبارها "عرضنا" في المفاوضات مع البيت الأبيض.



وتقل هذه الخطة عن الخطة التي مررها الديمقراطيون في مجلس النواب في أيار/مايو الماضي وكانت بقيمة 4ر3 تريليون دولار، لكنها مازالت أكبر مما يقول الجمهوريون إنهم مستعدون للقبول به.



كان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قد قال في وقت سابق إن خطة الديمقراطيين مليئة "بالحبوب السامة" التي لا فائدة منها في تخفيف تداعيات الجائحة.



وأشارت بلومبرج إلى أن تمرير مجلس النواب لخطة الديمقراطيين سيتيح لهم الفرصة لكي يقولوا للناخبين خلال الحملة الانتخابية الحالية إنهم حاولوا تخفيف بعض الآلام الاقتصادية التي سببها الإغلاق الاقتصادي لوقف انتشار الفيروس، إذا فشلت المحادثات مع البيت الأبيض.



كان وزير الخزانة قد قال صباح اليوم إنه يعتزم أن يعرض على الديمقراطيين خطة بقيمة 5ر1 تريليون دولار لتخفيف تداعيات الجائحة.