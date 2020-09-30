الرئيس النيجيري يكشف عن خطة للتنوع البيولوجي للحد من الخسائر

قال الرئيس النيجيري محمد بوهاري، في قمة افتراضية للتنوع البيولوجي لعام 2020، عقدت خلال الدورة الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن نيجيريا وضعت استراتيجية للتنوع البيولوجي وخطة عمل وطنية لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، ومكافحة خسائر التنوع البيولوجي في أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

وطلب بوهاري من المجتمع الدولي المساعدة في جمع 50 مليار دولار للجهود الإقليمية الفرعية لمكافحة خسائر التنوع البيولوجي، التي ستعزز الإنتاج الزراعي وتحد من انعدام الأمن وتوفر فرص العمل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية.

وقال إنه تم اعتماد خطة التنوع البيولوجي في نيجيريا انطلاقًا من اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف.