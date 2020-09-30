شل تعتزم شطب 9000 وظيفة بسبب إعادة الهيكلة

تعتزم شركة الطاقة الهولندية البريطانية العملاقة رويال داتش شل، شطب ما يصل إلى 9000 وظيفة بعد أن ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في دفع خطط إعادة هيكلة الشركة لتصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الكربونية.

وقالت شل في بيان اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شطب ما بين 7000 و9000 وظيفة حتى نهاية2022 بينها حوالي 1500 عامل وافقوا على ترك الشركة طواعية خلال العام الحالي. وتتوقع الشركة تحقيق خفض مستدام في النفقات بنهاية 2022 يتراوح بين مليارين و5ر2 مليار دولار سنويا.

وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي للشركة "يجب أن نصبح مؤسسة أبسط وأكثر تنظيما وسلاسة في تدفق الأعمال وأكثر قدرة على المنافسة... نشعر بأن لدينا الكثير جدا من مستويات الوظائف غير المطلوبة في الكثير من الأماكن، فهناك الكثير من المستويات بيني كرئيس تنفيذي وبين عمال التشغيل والفنيين في مواقعنا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن بيان شل اليوم يضاف إلى سلسلة الإجراءات الكبيرة التي أعلنتها شركات الطاقة العالمية خلال العام الحالي لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط نتيجة جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك إعلان هذه الشركات خفض التوزيعات النقدية وشطب مليارات الدولارات من قيمة أصولها وشطب الوظائف.

كانت شركة "بي.بي" البريطانية قد أعلنت في يونيو الماضي اعتزامها شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في إطار تحولها إلى شركة طاقة أقل تلويثا للبيئة. وتعتزم شركة شيفرون الأمريكية شطب ما بين 10 و15 في المئة من قوتها العاملة على مستوى العالم، في حين تراجع إكسون موبيل الأمريكية موقف قوة العمل لديها في كل دولة على حدة.

ومن ناحية أخرى ذكرت شركة شل أنها تتوقع أن يتراوح حجم إنتاجها خلال الربع الثالث من العام الحالي بين 4 و5 ملايين برميل يوميا، في حين تتوقع تراجع هامش ارباح نشاط تكرير النفط خلال الربع الثالث بشدة مقارنة بالربع الثاني من العام. ومن المقرر أن تعلن شل نتائج الربع الثالث يوم 29 أكتوبر المقبل.